россияне на оккупированных территориях изымают у населения телевизионное оборудование - Сопротивление

На временно оккупированных территориях россияне продолжают принимать меры по зачистке информационного поля. об этом сообщает Центр нацсопротивления, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что враг провел рейды по изъятию «нелицензионного телевизионного оборудования» у местных жителей. Речь идет о спутниковом оборудовании. Россияне изымают его чтобы взамен люди устанавливали оборудование «русский мир».

Последнее предоставляется бесплатно, ведь никто платить за это не будет, и имеет доступ к более чем 20 рупорам кремлевской лжи. Это является частью информационной доктрины кремля, которая предусматривает изоляцию населения от альтернативной информации и максимальный охват кремлевской ложью, - говорится в сообщении.

Центр национального сопротивления призывает быть бдительными и игнорировать российские «медиа», чтобы не попасть в сети вражеской лжи.

На оккупированных территориях россияне угрожают отключить отопление тем, кто не получит паспорт рф - Центр нацсопротивления