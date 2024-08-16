россияне могли построить макет пораженной подводной лодки "ростов-на-дону" в Крыму - ВМС Украины

Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что появилась информация о возможном строительстве россиянами макета подводной лодки "ростов-на-дону", хотя она требует дополнительной верификации. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"Сегодня появилась информация, что россияне построить макет подводной лодки "ростов-на-дону" в Крыму, - говорит Плетенчук.

Он добавляет, что информация требует дополнительной верификации.

"До этого они (россияне - ред.) рисовали просто на причале силуэты этой подводной лодки в Новороссийске", - сказал Плетенчук.

Напомним

6-го августа Силы обороны Украины нанесли удары по подводной лодке черноморского флота рф "ростов-на-дону" и зенитному ракетному комплексу С-400 врага во временно оккупированном Крыму.