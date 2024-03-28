россияне 10 раз атаковали Никопольщину: повреждены дома и энергетическое оборудование

В течение суток, войска рф 10 атаковали Днепропетровскую область дронами и артиллерией. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Детали

По его словам, все 10 ударов пришлись на Никопольский район.

На населенные пункты района (Никопольского - ред.) россияне направили пять дронов-камикадзе. Столько же раз ударили из артиллерии - заявил Лысак.

В частности, в Марганецкой громаде побиты лицей и детская площадка. Задело дом, 2 хозяйственные постройки, энергетическое оборудование и линию электропередач. Шумно было также в Мировской и Покровской сельской громадах.

Не обошлось без разрушений в Никополе. Там повреждены коммунальное предприятие и инфраструктурный объект. А еще - 3 частных дома, гараж. Разбило снарядами и 2 хозяйственные постройки, 1 - уничтожило. Последствия еще одного обстрела выясняют - резюмировал глава ОВА.

Предварительно информации о погибших и пострадавших нет.

Напомним

Два человека получили осколочные ранения во время ночного обстрела Никопольского района российскими войсками с применением тяжелой артиллерии и беспилотника-камикадзе.