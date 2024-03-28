Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
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Смертельное ДТП в Германии: вблизи Лейпцига перевернулся автобус Flixbus, погибли 4 человека, под следствием водитель
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Politico: ЕС предлагает радикальные изменения в финансировании стран блока. На дискуссию повлияли Украина и Западные Балканы
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россияне 10 раз атаковали Никопольщину: повреждены дома и энергетическое оборудование
Российские войска атаковали Днепропетровскую область с помощью беспилотников и артиллерии, повредив лицей, детскую площадку, дома, хозяйственные постройки, энергетическое оборудование и объекты инфраструктуры в Никопольском районе, о жертвах не сообщается.
Критически важно: Зеленский обсудил со спикером Палаты представителей США необходимость финансовой помощи Украине
Президент Зеленский отметил критическую важность скорейшего одобрения Конгрессом помощи Украине в телефонном разговоре со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, обсудив усиление российских авиаударов и необходимость перекрыть источники финансирования России.
Мы близки к тому, чтобы найти решение: Туск о прогрессе по импорту агропродукции из Украины
Украина и Польша достигают прогресса в решении вопроса импорта сельскохозяйственной продукции и разблокирования границы, при этом обе стороны работают над поиском решений, которые защищают интересы фермеров и производителей из обеих стран.
"Это фактически явка с повинной" - Кулеба о вето рф на мониторинг санкций против КНДР
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что вето рф на резолюцию ООН о продлении мониторинга санкций против Северной Кореи, подтверждает военное сотрудничество между москвой и Пхеньяном, что является нарушением санкций.
Экономика Украины в 2023 году выросла на 5,3% после спада годом ранее
В 2023 году экономика Украины возобновила рост - на 5,3% - после падения на 30,4% в 2022 году на фоне российского вторжения.
Смертельное ДТП в Германии: вблизи Лейпцига перевернулся автобус Flixbus, погибли 4 человека, под следствием водитель
Автобус Flixbus перевернулся вблизи Лейпцига, Германия, в результате чего 4 пассажира погибли и 35 получили ранения, а водитель находится под следствием за непредумышленное убийство и убийство по неосторожности.
Шмыгаль встретился с Дудой в Варшаве: о чем говорили политики
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины, включая предоставление оружия, интеграцию Украины в НАТО и ЕС, а также усиление сотрудничества для победы над российской агрессией.
Сотрудничество в оборонной сфере и потребности украинских воинов: Зеленский провел встречу с делегацией Национального собрания Франции
Президент Зеленский встретился с делегацией Национального собрания Франции во главе с Яэль Брон-Пиве, чтобы обсудить оборонное сотрудничество, первоочередные потребности украинских солдат и предложения Франции по расширению поддержки Украины.
россия в ООН заблокировала мониторинг санкций против Северной Кореи
россия наложила вето на резолюцию ООН о продлении мандата группы по мониторингу санкций против Северной Кореи.
Politico: ЕС предлагает радикальные изменения в финансировании стран блока. На дискуссию повлияли Украина и Западные Балканы
Европейский Союз предлагает радикальные изменения в том, как он финансирует более бедных стран-членов, рассматривая возможность привязки значительной части финансирования из своего бюджета к выполнению целевых показателей.