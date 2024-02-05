россия заявила об "уничтоженном" беспилотнике ночью в брянской области
рф заявила, что ночью "уничтожила" беспилотник над брянской областью.
Один погибший, четверо раненых - последствия вражеских обстрелов Донетчины за сутки
Один человек погиб и еще четверо получили ранения в результате российских обстрелов в Донецкой области 4 февраля. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации.
Спикер Палаты представителей США обещает "похоронить" сенатское соглашение о границе и помощи Украине
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон раскритиковал двухпартийное соглашение Сената по границе, которое предусматривало финансирование Украины, заявив, что законопроект будет "мертвым по прибытии" в Палату представителей.
Оккупанты за сутки обстреляли около 18 населенных пунктов Харьковщины, увеличили количество авиаударов - ОВА
За минувшие сутки оккупанты обстреляли около 18 населенных пунктов в Харьковской области, увеличив количество авиаударов и повредив инфраструктуру - электроподстанции и здания, но обошлось без жертв.
Армия рф ночью обстреляла из артиллерии громаду в Днепропетровской области
Российские войска ночью обстреляли из артиллерии Марганецкую громаду Днепропетровской области.
россияне выпустили по Херсонщине более 130 снарядов: есть раненый
Российские войска выпустили более 130 снарядов по Херсонской области, ранив одного человека во время 36 обстрелов за минувшие сутки.
Зеленский относительно информации о возможном увольнении Залужного: "Нужна перезагрузка"
Президент Зеленский заявил, что Украина нуждается в смене руководства и "перезагрузке", когда его спросили о возможной отставке командующего Вооруженными силами Валерия Залужного.
Российская оборонная промышленность вряд ли сможет полностью обеспечить российские резервы - ISW
Согласно новому отчету, российская оборонная промышленность, вероятно, не может полностью обеспечить российские резервные силы.
Сенат США обнародовал предложение по помощи Израилю, Украине и безопасности границ на 118 миллиардов долларов
Сенат США обнародовал двухпартийное предложение о предоставлении помощи Украине, Израилю и безопасности на южной границе США объемом $118,2 млрд.
Public Talk в Одесской области: о чем бизнес рассказал первому вице-премьеру Свириденко и главе обладминистрации Киперу
О чем бизнес рассказал первому вице-премьеру Свириденко и главе обладминистрации Киперу.