Россия запустила группу "шахедов" на Черниговщину: куда направляются дроны

Враг запустил группу "шахедов". Об этом сообщают воздушные силы ВСУ, передает УНН.

"Группа вражеских БпЛА на севере Черниговщины-направление юго - западное", - говорится в сообщении.

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Последние недели враг почти каждую ночь атакует Украину ударными дронами, которые запускаются группами. Только в течение ночи на 1 декабря украинскими защитниками было сбито более 30 ударных беспилотников. Всего в течение текущей недели Россия применила против Украины более 500 управляемых авиационных бомб, почти 660 ударных дронов и около 120 ракет различных типов.

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