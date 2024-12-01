Россия запустила группу "шахедов" на Черниговщину: куда направляются дроны
Киев • УНН
Воздушные силы ВСУ сообщают о запуске группы вражеских БпЛА на севере Черниговской области в юго-западном направлении. За последнюю неделю рф применила против Украины более 660 дронов и 120 ракет.
Враг запустил группу "шахедов". Об этом сообщают воздушные силы ВСУ, передает УНН.
"Группа вражеских БпЛА на севере Черниговщины-направление юго - западное", - говорится в сообщении.
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Последние недели враг почти каждую ночь атакует Украину ударными дронами, которые запускаются группами. Только в течение ночи на 1 декабря украинскими защитниками было сбито более 30 ударных беспилотников. Всего в течение текущей недели Россия применила против Украины более 500 управляемых авиационных бомб, почти 660 ударных дронов и около 120 ракет различных типов.
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