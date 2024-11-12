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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россия увеличила экспорт нефти на фоне увеличения поставок из Арктики - Bloomberg

россия увеличила экспорт нефти на фоне увеличения поставок из Арктики - Bloomberg

Киев  •  УНН

15:18 • 1434 просмотра

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Экспорт российской нефти вырос до 23,96 млн баррелей за неделю до 10 ноября. Увеличение поставок через арктический порт Мурманск компенсировало падение экспорта через Козьмино.

Российский морской экспорт нефти восстановился в последнюю неделю, а скачок объемов грузов из Арктического региона помог стабилизировать средний показатель за четыре недели, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным отслеживания судов и отчетам портовых агентов, за неделю по 10 ноября всего 31 танкер загрузил 23,96 млн баррелей российской сырой нефти. Объем вырос с пересмотренных 22,13 млн баррелей на 30 судах за предыдущую неделю.

Поставки за неделю выросли примерно на 260 000 баррелей в день в период до 10 ноября, на фоне того, как восстановление поставок из арктического порта мурманск более чем компенсировало падение поставок из основного тихоокеанского терминала россии в козьмино, пишет издание. Поставки из черноморского порта новороссийск, как указано, также восстановились с уровня предыдущей недели, на который повлияло обслуживание. Экспорт за четыре недели немного вырос.

Доходы кремля от нефти, как указано, выросли вместе с увеличением средних цен за неделю на основные поставки нефти россии, что усилило эффект от более высокого объема экспорта. Вместе они увеличили валовую стоимость московского экспорта примерно на 160 миллионов долларов до 1,56 миллиарда долларов за неделю до 10 ноября, пишет издание.

Ожидалось увеличение поставок в Арктике, четыре танкера находились в Мурманском заливе или очень близко к нему в начале прошлой недели. Погрузки там, по-видимому, снова сократятся, один танкер уже покинул порт, а еще два, как ожидается, прибудут, но ближе к концу недели, пишет издание.

Первичная переработка нефти в россии выросла в первую неделю ноября, поскольку сезонное обслуживание прошло свой пик. Это, вероятно, сократит объем сырой нефти, доступной для экспорта, хотя эффект может быть компенсирован ударом беспилотника по Саратовскому НПЗ "роснефти", отмечает издание.

Подразделения ГУР нанесли поражение по Саратовскому НПЗ в рф - источники8 ноября 2024, 10:06 • 35522 просмотра

По данным людей, знакомых с данными российского министерства энергетики, россия увеличила добычу нефти почти в соответствии с целевым показателем добычи в рамках ОПЕК+ в октябре, включая умеренное компенсационное сокращение, чтобы компенсировать предыдущее перепроизводство. Это произошло после того, как группа производителей нефти, которую россия возглавляет вместе с Саудовской Аравией, второй раз отложила план по началу восстановления части поставок, которые она сократила в последние годы. москве придется подождать по крайней мере до начала следующего года, чтобы достичь планового роста производства, хотя это может быть снова отложено, указывает издание.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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