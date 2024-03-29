"россия усиливает свои подлые атаки": посол Британии из-за ночной атаки рф начал Страстную пятницу в укрытии

Посол Великобритании в Украине Мартин Харрис сообщил об усилении атак россии на украинские города и население накануне Пасхи, которую христиане западного обряда празднуют в это воскресенье, 31 марта, а сам он провел Страстную пятницу в бункере, пишет УНН.

В эту Пасху россия усиливает свои подлые атаки на города и граждан Украины. Моя Страстная пятница началась в бункере - написал Харрис в X.

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Напомним

россия ночью осуществила новые атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в 6 регионах, нанося ущерб и вызывая аварийные отключения электроэнергии, что, как указал Премьер Денис Шмыгаль, подчеркивает потребность Украины в большем количестве систем противовоздушной обороны.