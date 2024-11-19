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Россия уничтожила четыре села в Курской области и изменила тактику нападений

Россия уничтожила четыре села в Курской области и изменила тактику нападений

Киев  •  УНН

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Российские военные полностью уничтожили четыре села на Курщине - не все жители были эвакуированы. Враг изменил тактику и начал атаковать ночью, пытаясь вклиниться в оборону ВСУ.

Российские военные уничтожили по меньшей мере четыре  села в Курской области рф. Об этом заявил спикер комендатуры ВСУ в Судже Алексей Дмитрашкивский в эфире телемарафона, передает УНН.

Дмитрашковский отметил, что враг постоянно атакует украинские подразделения на Курщине, но кроме этого,  россияне постоянно наносят удары по мирному населению.

"На сегодня полностью уничтожено уже по меньшей мере 4 села. Это Свердликово, оттуда эвакуированы люди, хотя там осталось около 9 человек. Лебедевка уничтожена полностью фактически. Там осталось проживать около четырех человек. Населенный пункт Дарьино, Леонидово, Малая Локня", - рассказал Дмитрашковский.  

По его словам, враг постоянно наносит авиационные удары по самому городу Суджа и ежедневно эти удары все ближе подходят к местам где скрываются, проживают люди, которые переселяются из населенных пунктов, которые уничтожены.

"В целом враг постоянно атакует, постоянно маневрирует. Несколько изменилась его тактика, он сегодня начинает работать не рано утром, как всегда это было, а работает начиная с ночи. Колонны выдвигаются ночью и пытаются вклиниться в оборону ВСУ, а затем расширяют эти плацдармы", - рассказал Дмитрашковский.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Вооруженные силы Украины сдерживают в курской области 50 тыс. личного состава рф, которые благодаря курской операции не могут быть направлены на другие направления ударов россии по Украине.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина