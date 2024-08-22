россия распространяет фейки о химической атаке украинской армии в курской области

Вражеские TG-каналы распространяют фейк, что ВСУ якобы совершили химическую атаку в курской области из-за "невозможности прорвать" российскую оборону. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.

Детали

По словам российских пропагандистов, украинская армия применила химическое оружие по российским позициям чем нарушила нормы международного права.

На самом деле это очередной фейк. Во-первых, Украина является подписантом Конвенции о запрещении химического оружия и строго придерживается своих международных обязательств. Во-вторых, рашисты не приводят никаких доказательств, что также является признаком фейка - говорится в сообщении Центра.

В ЦПД отмечают, что российские прогандистские военкоры, которые пишут о войне с точки зрения кремля, время от времени распространяют видео, где снято применение российскими войсками химического оружия по украинским позициям, что является военным преступлением и откровенным нарушением законов войны.

Напомним

В Центре противодействия дезинформации при СНБО опровергли информацию о вспышке бактериальной инфекции в Херсоне. Эпидемическая ситуация в норме, никаких вспышек не зафиксировано. Фейк направлен на распространение паники среди населения.

Центр протидії дезінформації викрив нові фейки рф про події в курській області