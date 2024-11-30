россия пригласила военных КНДР на парад 9 мая в москве
Киев • УНН
Минобороны рф ожидает положительного решения от КНДР относительно участия их военных в параде на Красной площади. белоусов назвал Северную Корею одной из немногих стран с "независимой внешней политикой".
россия пригласила военных из КНДР принять участие в параде 9 мая в москве. Об этом сообщает Минобороны россии в своем телеграм-канале, передает УНН.
"В россии ожидают положительного решения по приглашению направить подразделение Вооруженных сил КНДР в москву для участия в военном параде на Красной площади 9 мая", - говорится в сообщении.
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Министр обороны рф Андрей Белоусов во время встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном заявил, что Северная Корея сегодня — "одна из немногих стран, которая проводит абсолютно независимую внешнюю политику".
Министр обороны рф приехал в КНДР для переговоров: что известно29 нояб. 2024, 15:20 • 19814 просмотров