россия планирует увеличить численность вооруженных сил до 1,5 млн - шойгу

Министр обороны рф сергей шойгу заявил, что численность вооруженных сил россии планируют увеличить до 1,5 млн человек. Об этом он сказал на расширенном заседании коллегии минобороны рф, сообщает УНН.

В соответствии с внешними угрозами численность вооруженных сил рф в дальнейшем будет доведена до 1 500 000 военнослужащих - заявил шойгу.

Также, по его словам, все планы по комплектованию армии и флота до 2023 года рф якобы полностью выполнила, их численность доведена до 1 150 000 военнослужащих

Говоря о планах на 2024 год, шойгу сказал, что планируют довести численность военнослужащих по контракту с учетом комплектования новых формирований до 745 тысячи человек.

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