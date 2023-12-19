россия планирует увеличить численность вооруженных сил до 1,5 млн - шойгу
По словам министра обороны шойгу, россия планирует увеличить численность своих вооруженных сил до 1,5 миллиона человек, при этом их количество уже составляет 1,15 миллиона.
путин заявил, что россия не откажется от своих целей в войне против Украины
путин утверждает, что россия не откажется от своих целей в Украине, и отмечает проблемы с системами военной связи, критикуя при этом западные поставки вооружений в Украину.
В Черкассах презентовали уникальный сборник произведений Симоненко, куда вошли ранее не опубликованные рукописи
В Черкассах презентовали уникальный сборник произведений Симоненко, куда вошли ранее не опубликованные рукописи.
Hyundai Motor продает завод в санкт-петербурге российской компании за 100 долларов
Hyundai Motor продает свой завод в санкт-петербурге российской компании "Арт-Финанс" за символические $100.
В Винницкой области несколько районов обесточены из-за аварии на Ладыжинской ТЭС - облэнерго
Авария на Ладыжинской ТЭС ДТЭК вызвала обесточивание нескольких районов Винницкой области, но это не связано с вражескими обстрелами. Сейчас продолжаются работы по восстановлению электроснабжения
На Запорожском направлении обезврежена группа вражеских дронов - Госпогранслужба
Украинские пограничники на Запорожье успешно отбили атаку беспилотников с помощью противодронных ружей, нейтрализовав несколько вражеских дронов.
Забастовка перевозчиков: на границе с Польшей в очереди более 3 тысяч грузовиков - спикер ГПСУ
Более 3 000 грузовиков застряли на украинско-польской границе, поскольку протестующие заблокировали четыре пункта пропуска, а движение лишь частично разрешено на "Дорогуск-Ягодин".
россия потеряла почти 90% регулярной армии и живет в долг перед КНДР: Подоляк об успехах Украины на фронте
Украина успешно уничтожила большую часть российских регулярных и элитных войск, что противоречит сообщениям СМИ о неудачном украинском наступлении, заявляет Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента.
Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп
Нина Южанина, украинский законодатель, указывает, что продажа имущества ликвидируемого банка, после расчетов со всеми кредиторами, не нужна, это обременяет ФГВФЛ.
Эрдоган заявил, что поговорит с путиным о возобновлении "зерновой сделки" - СМИ
Эрдоган планирует обсудить с путиным возрождение Черноморской зерновой инициативы.