россияне массово переправляют гуманитарную помощь с временно оккупированных территорий Украины в курскую область. Это подается как якобы инициатива населения ВОТ, а местным отказывают в выдаче помощи, кормя их обещаниями. Об этом сообщили в Национальном сопротивлении, передает УНН.

Детали

Как отмечают в Центре нацсопротивления, для кремля украинцы не являются приоритетом и гуманитарная помощь на ВОТ имеет функцию шантажа и подкупа лояльности населения. В то же время потребности этнических русских имеют большую приоритетность, ведь в кремле прекрасно понимают, что ВОТ - не россия.

Поэтому все гуманитарные грузы были перенаправлены на Курщину. Подается это как инициатива населения ВОТ, а местным пока отказано в выдаче. Вместо этого их кормят обещаниями - говорится в сообщении.

Дополнение

Новый отчет ISW указывает на дальнейшее продвижение украинских сил в курской области.

СБУ предостерегает о попытках рф обвинить украинских военных в военных преступлениях в курской области. Представитель СБУ сообщил о возможных инсценировках преступлений против гражданских для дискредитации Украины.