россия нацелилась на стратегический объект в Часовом Яру - что происходит
Киев • УНН
ВСУ ведут бои за огнеупорный завод в Часовом Яру, который стал ключевой целью для российских войск. Украинские силы уничтожают противника на подступах к объекту.
ВСУ уничтожают российские силы на подступах к огнеупорному заводу в Часовом Яру. Сейчас там ведутся сложные бои. Об этом рассказала пресс-секретарь оперативно-тактической группировки войск "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире "Суспільне. Студия", передает УНН.
Огнеупорный завод является важной целью для армии РФ в Часовом Яру, потому что это серьезное укрепление.
Оно удержит удары, даже авиацией, поэтому за него ведутся сложные бои
Впрочем украинские защитники не дают врагу приблизиться к заводу, уничтожая силы ссс рф на подступах. За территорию огнеупорного завода ведутся сложные бои, работают наши FPV, артиллерия, добавила пресс-секретарь ОТГ "Луганск".
Ситуация тяжелая: в Торецке идут сложные городские бои16 дек. 2024, 19:49 • 16023 просмотра