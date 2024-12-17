россия нацелилась на стратегический объект в Часовом Яру - что происходит

ВСУ уничтожают российские силы на подступах к огнеупорному заводу в Часовом Яру. Сейчас там ведутся сложные бои. Об этом рассказала пресс-секретарь оперативно-тактической группировки войск "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире "Суспільне. Студия", передает УНН.

Огнеупорный завод является важной целью для армии РФ в Часовом Яру, потому что это серьезное укрепление.

Оно удержит удары, даже авиацией, поэтому за него ведутся сложные бои