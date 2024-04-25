россия уже производит оружие и боеприпасы сверх необходимых для ведения агрессивной войны против Украины, заявил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет УНН со ссылкой на n-tv.

Детали

Фиксируется, что с увеличением расходов на вооружение и установлением военной экономики "большая часть или часть того, что вновь производится, уже не идет на фронт, а попадает на склады", отметил Писториус в программе ARD.

В то же время, он предостерегает от дальнейших военных амбиций президента россии владимира путина. "Теперь вы можете быть наивными и сказать, что он делает это только из осторожности. Как скептик, я бы сказал в этом случае, что он делает это потому, что, если сомневаетесь, у него есть планы или что-то может быть", - сказал Писториус.

Министр обороны ФРГ Писториус назвал перехват разговора немецких офицеров гибридной атакой рф