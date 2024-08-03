Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия на этой неделе применила против Украины более 600 КАБов, указав, что бить по российским аэродромам - вполне справедливо, и отметив необходимость этого совместного решения с партнерами, пишет УНН.

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"Российскую боевую авиацию надо уничтожать там, где она есть, всеми средствами, которые только эффективны. Бить по российским аэродромам - это также вполне справедливо. И нам нужно это совместное решение с нашими партнерами - решение по безопасности", - написал Зеленский в соцсетях.

Президент подчеркнул, что только так реально обеспечить защиту для наших людей. "Только на этой неделе более 600 управляемых авиационных бомб россия применила против Украины", - указал Зеленский.

"Должны остановить этот ежедневный российский террор общими сильными решениями", - написал Президент.

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