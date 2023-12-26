Российское командование безжалостно посылает на "убой" своих пилотов - Игнат
Киев • УНН
В ВС ВСУ заявляют, что российское командование безжалостно посылает на "убой" своих пилотов
Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге заявил, что командование рф посылает на "убой" своих пилотов, понимая, что в Украине есть системы ПВО, которыми Силы обороны могут их сбить, передает УНН.
Детали
"Не идет речь в данном об изыскании каких-то слабых мест. Ударные группы самолетов, в частности Су-34, наносят удары управляемыми авиабомбами. Это не выискивание слабых мест. Это нанесение ударов по передней линии. Это они делают довольно много, довольно часто на разных направлениях", - сказал Игнат.
Он добавил, что иногда россияне "наглеют", подходя очень близко, как это было в Одесской области, когда силы обороны подбили Су-24м.
"Российское командование безжалостно посылает на "убой" своих пилотов, понимая, что у нас уже есть средства, которыми мы можем "подлавливать" врага там, где он не ждет. Безусловно, этих средств мало. Хочется больше, чтобы каждый регион имел такие средства дальнобойные, которыми можно было бы врага уничтожить", - добавил Игнат.
Кроме того, он отметил, что после сбития трех самолетов на юге Украины враг перестал наносить удары с самолетов. А также добавил, что Украина получит больше систем ПВО и западные истребители с ракетами большой дальности.
Напомним,
Силы противовоздушной обороны сбили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 на Южном направлении.
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В ВС ВСУ заявляют, что российское командование безжалостно посылает на "убой" своих пилотов.
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