Российский киновуз обещает поступление без экзаменов после контракта с минобороны РФ - ЦПД
Киев • УНН
Один из крупнейших киновузов РФ обещает абитуриентам зачисление на бюджет без экзаменов после подписания контракта с минобороны. ЦПД заявляет, что вузы превращаются в вербовочные пункты для пополнения армии.
Российские вузы начали предлагать абитуриентам льготы в обмен на службу в армии РФ. В частности, один из крупнейших киновузов страны пообещал абитуриентам зачисление на бюджет без экзаменов после подписания контракта с Минобороны РФ. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.
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Ярким подтверждением этой тенденции стал случай в главном киновузе РФ - Всероссийском государственном институте кинематографии. Операторский факультет заведения открыто пообещал абитуриентам зачисление на бюджет без вступительных экзаменов, но с одним "маленьким" условием — предварительным подписанием контракта с Минобороны РФ на год службы в подразделениях беспилотных систем.
Показательно, что в этой схеме абитуриентам даже не предлагают обучение хотя бы для вида. Система работает по принципу чистого бартера: сначала ты идешь на войну, а уже потом, если выживешь, в 2027 году тебя без экзаменов зачислят на первый курс, предоставят общежитие и статус "ветерана". Фактически высшее образование в России стало наживкой для привлечения молодежи на фронт.
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