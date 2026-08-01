Российские вузы начали предлагать абитуриентам льготы в обмен на службу в армии РФ. В частности, один из крупнейших киновузов страны пообещал абитуриентам зачисление на бюджет без экзаменов после подписания контракта с Минобороны РФ. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.

Российские вузы окончательно превращаются в обычные вербовочные пункты, а образование становится лишь ширмой для пополнения армии государства-агрессора - говорится в сообщении.

Ярким подтверждением этой тенденции стал случай в главном киновузе РФ - Всероссийском государственном институте кинематографии. Операторский факультет заведения открыто пообещал абитуриентам зачисление на бюджет без вступительных экзаменов, но с одним "маленьким" условием — предварительным подписанием контракта с Минобороны РФ на год службы в подразделениях беспилотных систем.

Показательно, что в этой схеме абитуриентам даже не предлагают обучение хотя бы для вида. Система работает по принципу чистого бартера: сначала ты идешь на войну, а уже потом, если выживешь, в 2027 году тебя без экзаменов зачислят на первый курс, предоставят общежитие и статус "ветерана". Фактически высшее образование в России стало наживкой для привлечения молодежи на фронт.

Учебные заведения в РФ окончательно утратили свой первоначальный смысл. Они интегрировались в военную машину Кремля как конвейер по поставке "пушечного мяса - добавили в ЦПД.

рпц готовит идеологическую основу для усиления мобилизации в рф - ЦПД СНБО