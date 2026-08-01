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Российский киновуз обещает поступление без экзаменов после контракта с минобороны РФ - ЦПД

Киев • УНН

 • 4810 просмотра

Один из крупнейших киновузов РФ обещает абитуриентам зачисление на бюджет без экзаменов после подписания контракта с минобороны. ЦПД заявляет, что вузы превращаются в вербовочные пункты для пополнения армии.

Российский киновуз обещает поступление без экзаменов после контракта с минобороны РФ - ЦПД

Российские вузы начали предлагать абитуриентам льготы в обмен на службу в армии РФ. В частности, один из крупнейших киновузов страны пообещал абитуриентам зачисление на бюджет без экзаменов после подписания контракта с Минобороны РФ. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.

Российские вузы окончательно превращаются в обычные вербовочные пункты, а образование становится лишь ширмой для пополнения армии государства-агрессора

- говорится в сообщении.

Ярким подтверждением этой тенденции стал случай в главном киновузе РФ - Всероссийском государственном институте кинематографии. Операторский факультет заведения открыто пообещал абитуриентам зачисление на бюджет без вступительных экзаменов, но с одним "маленьким" условием — предварительным подписанием контракта с Минобороны РФ на год службы в подразделениях беспилотных систем.

Показательно, что в этой схеме абитуриентам даже не предлагают обучение хотя бы для вида. Система работает по принципу чистого бартера: сначала ты идешь на войну, а уже потом, если выживешь, в 2027 году тебя без экзаменов зачислят на первый курс, предоставят общежитие и статус "ветерана". Фактически высшее образование в России стало наживкой для привлечения молодежи на фронт.

Учебные заведения в РФ окончательно утратили свой первоначальный смысл. Они интегрировались в военную машину Кремля как конвейер по поставке "пушечного мяса

- добавили в ЦПД.

рпц готовит идеологическую основу для усиления мобилизации в рф - ЦПД СНБО31.07.26, 13:05 • 3782 просмотра

Ольга Розгон

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