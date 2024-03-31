российские войска понесли потери: Уничтожено 650 человек личного состава

Маск: рф захватит больше территории в Украине до Днепра. Если война будет продолжаться - Одесса тоже упадет

Илон Маск считает, что рф захватит больше территории в Украине, пока не дойдет до Днепра, а Одесса может упасть, если война продлится достаточно долго, поэтому он рекомендует решить конфликт путем переговоров.