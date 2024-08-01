В течение суток, 1 августа, войска рф полтора десятка раз обстреляли Днепропетровскую область. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА, Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

В течение дня россияне более полутора десятков раз атаковали артиллерией и дронами-камикадзе Никопольщину. В Никополе - двое погибших и пострадавший. И еще один раненый - в Покровской громаде. Это мужчина 62 лет. Он будет лечиться амбулаторно - рассказал Сергей Лысак.

По его словам, от вражеских атак также пострадала и Мировская община.

Лысак рассказал, что в целом в результате атак в районе разбиты 4 многоэтажки, 10 частных и 4 садовых дома. Также изуродована инфраструктура.

Кроме учебных заведений и пожарной части повреждены предприятия и почта. Задело магазин, авто, теплицу, хозяйственные постройки, нежилое здание, линию электропередач.

Бил агрессор и по Криворожью. Попал дроном-камикадзе. Там горела сухая трава. Пламя потушили - подытоживает председатель ОВА.

Напомним,

Ночью над Днепропетровской областью сбит вражеский дрон-камикадзе. Агрессор обстреливал Никопольщину из 'Градов', артиллерии и дронов, повреждена инфраструктура.