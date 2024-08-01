Киев • УНН
В течение суток 1 августа российские войска совершили более 15 атак на Днепропетровскую область. В Никополе погибли два человека, еще трое ранены. Повреждены жилые дома и инфраструктура.
В течение суток, 1 августа, войска рф полтора десятка раз обстреляли Днепропетровскую область. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА, Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
В течение дня россияне более полутора десятков раз атаковали артиллерией и дронами-камикадзе Никопольщину. В Никополе - двое погибших и пострадавший. И еще один раненый - в Покровской громаде. Это мужчина 62 лет. Он будет лечиться амбулаторно
По его словам, от вражеских атак также пострадала и Мировская община.
Лысак рассказал, что в целом в результате атак в районе разбиты 4 многоэтажки, 10 частных и 4 садовых дома. Также изуродована инфраструктура.
Кроме учебных заведений и пожарной части повреждены предприятия и почта. Задело магазин, авто, теплицу, хозяйственные постройки, нежилое здание, линию электропередач.
Бил агрессор и по Криворожью. Попал дроном-камикадзе. Там горела сухая трава. Пламя потушили
Напомним,
Ночью над Днепропетровской областью сбит вражеский дрон-камикадзе. Агрессор обстреливал Никопольщину из 'Градов', артиллерии и дронов, повреждена инфраструктура.