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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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российские силовики задержали жителя Геническа за якобы участие в "крымскотатарском батальоне" - СМИ

российские силовики задержали жителя Геническа за якобы участие в "крымскотатарском батальоне" - СМИ

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 19:47  •  12531 просмотра

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Российские силовики задержали 55-летнего мужчину в оккупированном Крыму за якобы участие в "крымскотатарском батальоне имени Номана Челебиджихана" и участие в протестных акциях.

В оккупированном Крыму российские силовики задержали мужчину за якобы участие в "крымскотатарском батальоне", передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

Детали

Согласно сообщению, 55-летний мужчина в декабре 2015 года якобы вступил в "крымскотатарский батальон имени Номана Челебиджихана" и принимал активное участие в "публичных мероприятиях протестного характера", организовывал и реализовывал якобы "пропагандистские материалы в СМИ" и "агитировал за отчуждение насильственным путем".

Его имя и фамилия не называются, позиции защиты задержанного пока также нет. Украинские военные и власти данную ситуацию не комментировали.

Напомним

фсб россии внесла "крымскотатарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана" в список "террористических организаций" в 2022 году. Ранее глава Крымскотатарского Ресурсного Центра Эскендер Бариев в интервью СМИ сообщил, что россияне удерживают более 33 украинцев, которые обвиняются в причастности к "крымскотатарскому батальону имени Номана Челебиджихана".

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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