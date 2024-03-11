российские силовики задержали жителя Геническа за якобы участие в "крымскотатарском батальоне" - СМИ

В оккупированном Крыму российские силовики задержали мужчину за якобы участие в "крымскотатарском батальоне", передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

Детали

Согласно сообщению, 55-летний мужчина в декабре 2015 года якобы вступил в "крымскотатарский батальон имени Номана Челебиджихана" и принимал активное участие в "публичных мероприятиях протестного характера", организовывал и реализовывал якобы "пропагандистские материалы в СМИ" и "агитировал за отчуждение насильственным путем".

Его имя и фамилия не называются, позиции защиты задержанного пока также нет. Украинские военные и власти данную ситуацию не комментировали.

Напомним

фсб россии внесла "крымскотатарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана" в список "террористических организаций" в 2022 году. Ранее глава Крымскотатарского Ресурсного Центра Эскендер Бариев в интервью СМИ сообщил, что россияне удерживают более 33 украинцев, которые обвиняются в причастности к "крымскотатарскому батальону имени Номана Челебиджихана".