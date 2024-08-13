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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российская певица Лариса Долина заявила, что стала жертвой многомиллионного мошенничества и намекнула на "украинский след"

Российская певица Лариса Долина заявила, что стала жертвой многомиллионного мошенничества и намекнула на "украинский след"

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 13:31  •  5218 просмотра

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Российская певица Лариса Долина сообщила об аресте ее квартиры из-за мошенничества. Она намекнула на причастность Украины, отметив, что мошенники находятся на украинской территории.

Российская певица Лариса Долина сообщила, что стала жертвой мошенников, из-за чего на ее квартиру наложен арест, а также намекнула на "украинский след", передает УНН.

Детали

Певица отметила, что предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины.

Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что певица якобы продала квартиру в центре москвы и перевела аферистам более 100 млн рублей. При этом в ее квартиру пытались попасть "новые владельцы", которые якобы уже заплатили деньги за недвижимость.

Ранее

Президент Владимир Зеленский ввел в действия санкции СНБО против почти двух сотен граждан россии.

В частности, в список попали певицы Ирина Аллегрова, Лариса Долина, Виктория Дайнеко, гражданка Украины, телеведущая и режиссер Жанна Бадоева, певцы Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Александр Буйнов, телеведущие Дана Борисова, Яна Рудковская, актеры Дмитрий Дюжев, Дмитрий Харатьян, музыкальный критик и журналист Сергей Соседов, а также другие пропагандисты.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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