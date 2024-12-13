Российские КАБы попали возле пожарной части в Запорожье: есть раненые
Киев • УНН
В Степногорске Запорожской области российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами возле пожарно-спасательной части. Трое спасателей получили ранения и были госпитализированы.
В поселке Степногорск Запорожской области в результате российского обстрела КАБами пострадали трое спасателей. Сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
12 декабря оккупанты ударили управляемыми авиационными бомбами по поселку Степногорск. Один из КАБов попал рядом со зданием пожарно-спасательной части, в результате чего ранения получили трое спасателей.
Их госпитализировали в медучреждения с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями. Состояние чрезвычайников стабильное, их жизни пока ничего не угрожает.
Дополнение
Оккупанты за прошедшие сутки совершили 205 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов повреждена инфраструктура, три человека ранены.