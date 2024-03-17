Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
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Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
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Великий пост начинается 18 марта: правила и запреты: как и что делать
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Удастся ли путину расширить зону руин в Европе и мире, решается в этой войне - Зеленский
Представители львовского военкомата силой запихнули мужчину в бус - омбудсмен отреагировал
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российские БпЛА направляются в сторону Волынской области
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о перемещении вражеских БпЛА из Ровенской области в направлении Волынской.
ВСУ предупреждают о потенциальных атаках беспилотников в Черновицкой области
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины информируют о возможных атаках беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) в Черновицкой области.
Ракетная атака рф на Сумы: повреждены объекты инфраструктуры, нет пострадавших
российский ракетный удар повредил гражданскую инфраструктуру в городе Сумы, но никто из мирных жителей не пострадал.
Ударные беспилотники направляются в Хмельницкую область
Военно-воздушные силы Украины информируют о перемещении ударных беспилотников в направлении Хмельницкой области.
Великий пост начинается 18 марта: правила и запреты: как и что делать
Великий пост, основной период воздержания для православных и греко-католиков, начинается 18 марта и длится 48 дней до Пасхи, с особыми правилами и запретами относительно поста и духовных практик.
Воздушные силы предупреждают о потенциальных атаках беспилотников на Ровенщине
Военно-воздушные силы Украины предупреждают о возможных атаках беспилотников из Житомирской области в направлении Ровенской.
Удастся ли путину расширить зону руин в Европе и мире, решается в этой войне - Зеленский
Зеленский заявил, что эта война решает, сможет ли путин расширить зону руин в Европе и мире, поблагодарил украинских воинов на Купянском, Лиманском, Ореховском направлениях и отметил помощь США, Дании, Германии, Канады и других государств, которые поддерживают оборону Украины.
Представители львовского военкомата силой запихнули мужчину в бус - омбудсмен отреагировал
На видеозаписи видно, как военные во Львове силой задерживают местного волонтера Кирилла Тарана, затолкав его в микроавтобус, что украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец осудил как недопустимое применение силы в демократическом обществе.
Можем спокойно существовать без транзита газа из России - Галущенко
Украина не планирует продлевать контракт на транзит российского газа и может существовать без него, что подтвердили украинский министр энергетики и комиссар ЕС по вопросам энергетики.
Украинские гимнасты получили 19 медалей на международном турнире в Азербайджане
Украинские гимнастки завоевали 19 медалей (8 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые) на международном турнире по спортивной гимнастике AGF TROPHY в Баку, Азербайджан.