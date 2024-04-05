российские беспилотники и артиллерия атаковали Днепропетровскую область: жертв нет

россияне с помощью беспилотников и артиллерии атаковали Днепропетровскую область. К счастью, пострадавших не было зафиксировано. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

На Днепропетровщину ночью оккупанты направили беспилотные летательные аппараты, а также активизировали артиллерийский обстрел. В частности, Марганецкая громада на Никопольщине попала под обстрел, в результате которого приземлилось около полудесятка снарядов. К счастью, информации о погибших или раненых нет.

Утром агрессор дважды атаковал город Никополь с помощью беспилотников. Сейчас властные структуры работают над уточнением последствий этих нападений.

Отмечается, что на других территориях области состояние спокойствия пока сохраняется, обстрелов не зафиксировано.

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