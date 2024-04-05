Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
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Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
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Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
российские беспилотники и артиллерия атаковали Днепропетровскую область: жертв нет
Войска рф нанесли 401 удар по Запорожской области: есть 1 раненый
Оккупанты несут значительные потери: за сутки погибло 860 военных
Вражеские силы обстреляли Николаевскую область: Нет пострадавших
За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 80 авиационных атак, 108 залповых обстрелов
Украинские военные сбили все 13 российских беспилотников в ночном воздушном бою
Южная Корея планирует трехсторонний саммит с Японией и Китаем в мае для обсуждения региональных вопросов
ЗАЭС потеряла подключение к единственной резервной линии электропередачи из-за роста военной активности рф
рф на ВОТ снова угрожает захватить украинское имущество из-за медленной перерегистрации прав собственности
Годовщина Конституции Пилипа Орлика, Международный день супа, День чистой кармы. Что еще можно отметить 5 апреля
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Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактамЭксклюзив
российские беспилотники и артиллерия атаковали Днепропетровскую область: жертв нет
россияне атаковали Днепропетровскую область с помощью беспилотников и артиллерии, но о жертвах не сообщалось.
Войска рф нанесли 401 удар по Запорожской области: есть 1 раненый
За минувшие сутки российские войска совершили 401 обстрел 10 населенных пунктов Запорожской области, включая ракетные, авиационные, беспилотные и артиллерийские удары, в результате которых 1 человек получил ранения и 19 случаев разрушений.
Оккупанты несут значительные потери: за сутки погибло 860 военных
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 860 военнослужащих.
Вражеские силы обстреляли Николаевскую область: Нет пострадавших
рф нанесла удар по Николаевской области, но обошлось без жертв.
За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 80 авиационных атак, 108 залповых обстрелов
рф нанесла 4 ракетных и 80 авиационных ударов, а также 108 раз открывала огонь из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в ходе 65 боевых столкновений за сутки.
Украинские военные сбили все 13 российских беспилотников в ночном воздушном бою
ВСУ сбили все 13 БпЛА, запущенные российскими войсками, во время воздушного боя над тремя областями в ночь на 5 апреля.
Южная Корея планирует трехсторонний саммит с Японией и Китаем в мае для обсуждения региональных вопросов
Южная Корея планирует провести трехсторонний саммит с Японией и Китаем в мае, чтобы обсудить экономическое сотрудничество, региональные вопросы, включая ядерную и ракетную угрозы со стороны Северной Кореи, и восстановить трехсторонний диалог после перерыва с 2019 года.
ЗАЭС потеряла подключение к единственной резервной линии электропередачи из-за роста военной активности рф
Запорожская атомная электростанция Украины потеряла связь с единственной резервной линией электропередач на фоне усиления военной активности в регионе, что создало серьезные риски для ядерной безопасности.
рф на ВОТ снова угрожает захватить украинское имущество из-за медленной перерегистрации прав собственности
На временно оккупированных территориях оккупанты угрожают изъять имущество украинцев в случае неудовлетворительных темпов перерегистрации прав собственности по российскому законодательству.
Годовщина Конституции Пилипа Орлика, Международный день супа, День чистой кармы. Что еще можно отметить 5 апреля
Именно пятого апреля 1710 года в молдавском городе Бендеры между гетманом Филиппом Орликом и казацкой старшиной Запорожской Сечи был заключен договор под названием "Договоры и Постановления Прав и вольностей Войска Запорожского", который вошел в историю как Конституция Филиппа Орлика.