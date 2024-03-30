российские беспилотники атакуют в нескольких регионах Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  143237 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  141143 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  143498 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  294402 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  136757 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  134737 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  153822 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143252 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145386 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153439 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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21 марта 2024, 11:56  •  655350 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  602786 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  613230 просмотра

российские беспилотники атакуют в нескольких регионах Украины

Военно-воздушные Силы Украины сообщили о многочисленных группах беспилотников, обнаруженных в разных регионах Украины.

Война •   •  7501 просмотра
российские беспилотники атакуют в нескольких регионах Украины

В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве, столице Украины, объявлена воздушная тревога.

Война •   •  10268 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога

российские беспилотники "Шахед" атакуют Одесскую область

Военно-Воздушные Силы Украины информируют о нескольких группах беспилотников "Шахед" иранского производства, запущенных из Черного моря в направлении Одесской области.

Война •   •  11208 просмотра
российские беспилотники "Шахед" атакуют Одесскую область

российский обстрел Харькова: гражданский человек получил ранения

В результате российского обстрела жилого квартала в Шевченковском районе Харькова ранен мирный житель.

Война •   •  11037 просмотра
российский обстрел Харькова: гражданский человек получил ранения

Сдержанный оптимизм: После встреч с Польшей есть надежда на решение проблемы - Высоцкий

Украина и Польша провели длительные переговоры с участием представителей профильных ассоциаций, которые породили сдержанный оптимизм относительно разрешения споров и налаживания будущего сотрудничества.

Экономика •   •  15070 просмотра
Сдержанный оптимизм: После встреч с Польшей есть надежда на решение проблемы - Высоцкий

В Винницкой области иранские беспилотники "Шахед" движутся на запад

Военно-воздушные Силы Украины информируют об обнаружении беспилотников "Шахед" иранского производства, летящих в западном направлении на севере Винницкой области.

Война •   •  20503 просмотра
В Винницкой области иранские беспилотники "Шахед" движутся на запад

Зафиксирована активность тактических самолетов рф над черным морем

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об активности вражеской тактической авиации над Черным морем.

Война •   •  21587 просмотра
Зафиксирована активность тактических самолетов рф над черным морем

российская тактическая авиация активно действует вдоль границ Украины

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об активности российской тактической авиации и перемещении беспилотников вдоль линии соприкосновения и границ с рф на севере, востоке и юге.

Война •   •  21799 просмотра
российская тактическая авиация активно действует вдоль границ Украины

рф снова ударила по Харькову: повреждения гражданской инфраструктуры, без пострадавших

российские оккупанты снова нанесли управляемый ракетный удар по объектам гражданской инфраструктуры Харькова, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации.

Война •   •  22926 просмотра
рф снова ударила по Харькову: повреждения гражданской инфраструктуры, без пострадавших

рф атакует: зафиксировано движение БпЛА вдоль границы Черкасской и Киевской областей

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о перемещении беспилотников "Шахед" иранского производства вдоль границы Черкасской и Киевской областей в западном направлении.

Война •   •  21553 просмотра
рф атакует: зафиксировано движение БпЛА вдоль границы Черкасской и Киевской областей