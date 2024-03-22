Российская ракета попала в троллейбус с людьми, который двигался через дамбу Днепровской ГЭС

Российская ракета попала в троллейбус, который двигался через плотину Днепровской ГЭС. В троллейбусе были гражданские люди. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.

Детали

Российская ракета попала в троллейбус, который двигался через дамбу. В троллейбусе были люди. Обычные гражданские люди, ехавшие на/с работы сообщил Андрющенко.

"Вот он настоящий терроризм", - добавил советник мэра Мариуполя.

Контекст

Ранее полиция сообщила, что движение по автодорожному переезду на плотине Днепровской ГЭС полностью ограничено. На плотине был пожар после ракетной атаки.

В Днепре и Сумах был слышен звук взрыва