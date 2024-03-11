российская армия убила мирного жителя на Херсонщине

На Херсонщине в результате атаки рф на село Ивановка погиб человек. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Сегодня в Дарьевской громаде на Херсонщине российская армия нанесла удар по селу Ивановка.

В результате атаки от полученных травм погиб мужчина 1958 года рождения.

В результате атаки вражеского дрона в Херсонской области пострадал мужчина