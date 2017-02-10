Российскую биатлонистку отстранили от соревнований

Как сообщается, решение было принято на основании данных доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларенаю, которое вступило в силу в пятницу.

Также отмечается, что российская спортсментка должна была выступить в спринтерской гонке, однако утром была заменена.

Напомним, французский биатлонист Мартин Фуркад покинул пьедестал почета во время награждения российских биатлонистов на чемпионате мира по биатлону.

Как сообщал УНН, президент IBU передал WADA список из более чем 30 российских биатлонистов, подозреваемых в употреблении допинга в период с 2011 по 2015 годы.