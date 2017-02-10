Російську біатлоністку відсторонили від змагань
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Міжнародний союз біатлоністів (IBU) тимчасово відсторонив від змагань біатлоністку збірної Росії Катерину Глазиріну через розслідування Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), передає УНН з посиланням на ВВС.
Як повідомляється, рішення було прийнято на підставі даних доповіді незалежної комісії WADA під керівництвом Річарда Макларенаю, як вступило в силу в п'ятницю.
Також зазначається, що російська спортсментка повинна була виступити в спринтерській гонці, проте вранці була замінена.
Нагадаємо, французький біатлоніст Мартін Фуркад залишив п’єдестал пошани під час нагородження російських біатлоністів на чемпіонаті світу з біатлону.
Як повідомляв УНН, президент IBU передав WADA список з понад 30 російських біатлоністів, які підозрюються у вживанні допінгу в період з 2011 по 2015 роки.