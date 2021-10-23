Российско-таджикские войска провели совместные учения у границы с Афганистаном

Детали

Учения проходили на полигоне Момирак примерно в 20 км к северу от афганской границы. Они были частью недельных военных игр, в которых приняли участие около 5 тысяч военнослужащих и более 700 машин бронетехники из России, Таджикистана и нескольких других бывших советских стран, которые являются членами Организации Договора о коллективной безопасности, пакта безопасности, в котором доминирует Москва.

Министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо заявил, что учения были проведены на фоне "катастрофических изменений после вывода международной коалиции" из Афганистана.

"Террористические группы, действующие в Афганистане... получили много современного оружия, значительно улучшили свои позиции и, используя ситуацию, создают условия для его превращения в плацдарм для дальнейших разрушительных действий в регионе", - добавил Мирзо.

Российские официальные лица заявили, что доверяют обещанию талибов не угрожать соседним странам, но отметили, что группировка "Исламского государства", Аль-Каида и другие боевики на севере Афганистана могут попытаться дестабилизировать соседние бывшие советские государства Центральной Азии. Они также заявили, что незаконный оборот наркотиков из Афганистана будет оставаться проблемой и дальше.

Москва пообещала оказать военную помощь своим бывшим советским союзникам в Средней Азии, чтобы помочь противостоять возможным угрозам, и провела серию совместных учений в Узбекистане и Таджикистане, которые соседствуют с Афганистаном.

В России есть военная база в Таджикистане, крупнейший военный форпост на территории бывшего Советского Союза. Российская Федерация также имеет авиабазу в Кыргызстане, и самолеты, которые там базируются, участвовали в военных играх на этой неделе.

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Дополнение

Советский Союз вел 10-летнюю войну в Афганистане, которая закончилась выводом его войск в 1989 году.

Россия в течение многих лет работала над установлением контактов с Талибаном, хотя в 2003 году она обозначила эту группировку как террористическую организацию и никогда не снимала ее из списка. В отличие от многих других стран, она не эвакуировала свое посольство в Кабуле после того, как талибы захватили Кабул в августе.

В среду в России состоялся очередной раунд переговоров с участием талибов и высокопоставленных дипломатов из Китая, Пакистана, Ирана, Индии и бывших советских республик Центральной Азии.

Выступая в четверг в ходе дискуссии с международными экспертами по вопросам внешней политики, президент России Владимир Путин сказал, что международное сообщество "приближается" к официальному признанию талибов в качестве новых правителей Афганистана, заявив, что решение должно быть принято Организацией Объединенных Наций.