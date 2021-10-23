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Російсько-таджицькі війська провели спільні навчання біля кордону з Афганістаном

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Російські і таджицькі війська провели спільні навчання біля кордону Таджикистану з Афганістаном в рамках зусиль по підготовці до можливих загроз безпеки, що виходить з Афганістану. Про це інформує УНН з посиланням на Associated Press.

Російсько-таджицькі війська провели спільні навчання біля кордону з Афганістаном

Деталі

Навчання проходили на полігоні Момірак приблизно в 20 км на північ від афганського кордону. Вони були частиною тижневих військових ігор, в яких взяли участь близько 5 тисяч військовослужбовців і понад 700 машин бронетехніки з Росії, Таджикистану і декількох інших колишніх радянських країн, які є членами Організації Договору про колективну безпеку, пакту безпеки, в якому домінує Москва.

Міністр оборони Таджикистану Шералі Мірзо заявив, що навчання були проведені на тлі "катастрофічних змін після виведення міжнародної коаліції" з Афганістану.

"Терористичні групи, що діють в Афганістані... отримали багато сучасної зброї, значно поліпшили свої позиції і, використовуючи ситуацію, що склалася, створюють умови для його перетворення в плацдарм для подальших руйнівних дій в регіоні", - додав Мірзо.

Російські офіційні особи заявили, що довіряють обіцянці талібів не загрожувати сусіднім країнам, але відзначили, що угруповання "Ісламської держави", Аль-Каїда та інші бойовики на півночі Афганістану можуть спробувати дестабілізувати сусідні колишні радянські держави Центральної Азії. Вони також заявили, що незаконний обіг наркотиків з Афганістану буде залишатися проблемою і надалі.

Москва пообіцяла надати військову допомогу своїм колишнім радянським союзникам в Середній Азії, щоб допомогти протистояти можливим загрозам, і провела серію спільних навчань в Узбекистані і Таджикистані, які є сусідами з Афганістаном.

У Росії є військова база в Таджикистані, найбільший військовий форпост на території колишнього Радянського Союзу. Російська Федерація також має авіабазу в Киргизстані, і літаки, що там базуються, брали участь у військових іграх на цьому тижні.

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Доповнення

Радянський Союз вів 10-річну війну в Афганістані, яка закінчилася виведенням його військ в 1989 році.

Росія протягом багатьох років працювала над встановленням контактів з Талібаном, хоча в 2003 році вона позначила це угруповання як терористичну організацію і ніколи не знімала її зі списку. На відміну від багатьох інших країн, вона не евакуювала своє посольство в Кабулі після того, як таліби захопили Кабул в серпні.

У середу в Росії відбувся черговий раунд переговорів за участю талібів і високопоставлених дипломатів з Китаю, Пакистану, Ірану, Індії та колишніх радянських республік Центральної Азії.

Виступаючи в четвер під час дискусії з міжнародними експертами з питань зовнішньої політики, президент Росії Володимир Путін сказав, що міжнародне співтовариство "наближається" до офіційного визнання талібів в якості нових правителів Афганістану, заявивши, що рішення має бути прийнято Організацією Об'єднаних Націй.

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