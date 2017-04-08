Российский "Тотальный диктант" отменили во всех запланированных городах Украины

"Организаторы "Тотального диктанта" в Украине, который должен был быть, кроме Киева, в Одессе, Житомире, Николаеве и в Харькове опасаются его проводить, так как ранее были угрозы со стороны украинских националистов", - сказал представитель Россотрудничества.

По словам собеседника, из соображений безопасности образовательная акция отменена по всей Украине.

Напомним, в Российском центре науки заявили о блокировании "Тотального диктанта" активистами.

Ранее активисты пришли на акцию под Российский центр науки в Киеве.

Добавим, российский "Тотальный диктант" - это ежегодная международная образовательная акция, в рамках которой тысячи людей по всему миру в один день пишут под диктовку один текст на русском языке.