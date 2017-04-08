Российский "Тотальный диктант" отменили во всех запланированных городах Украины

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 66201 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108321 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166156 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121904 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119834 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114238 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105377 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107315 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103771 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157298 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российский "Тотальный диктант" отменили во всех запланированных городах Украины

Российский "Тотальный диктант" отменили во всех запланированных городах Украины

Киев  •  УНН

 • 38858 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Организаторы российского "Тотального диктанта" отменили мероприятие на всех площадках в украинских городах. Об этом сообщили в представительстве Россотрудничества в Киеве, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Организаторы "Тотального диктанта" в Украине, который должен был быть, кроме Киева, в Одессе, Житомире, Николаеве и в Харькове опасаются его проводить, так как ранее были угрозы со стороны украинских националистов", - сказал представитель Россотрудничества.

По словам собеседника, из соображений безопасности образовательная акция отменена по всей Украине.

Напомним, в Российском центре науки заявили о блокировании "Тотального диктанта" активистами.

Ранее активисты пришли на акцию под Российский центр науки в Киеве.

Добавим, российский "Тотальный диктант" - это ежегодная международная образовательная акция, в рамках которой тысячи людей по всему миру в один день пишут под диктовку один текст на русском языке.

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