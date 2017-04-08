Російський "Тотальний диктант" скасували в усіх запланованих містах України
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Організатори російського "Тотального диктанту" скасували захід на всіх майданчиках в українських містах. Про це повідомили в представництві Росспівробітництва в Києві, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Організатори "Тотального диктанту" в Україні, який повинен був бути, крім Києва, в Одесі, Житомирі, Миколаєві та в Харкові побоюються його проводити, оскільки раніше були погрози з боку українських націоналістів", - сказав представник Росспівробітництва.
За словами співрозмовника, з міркувань безпеки освітня акція скасована по всій Україні.
Нагадаємо, у Російському центрі науки заявили про блокування "Тотального диктанту" активістами.
Раніше активісти прийшли на акцію під Російський центр науки у Києві.
Додамо, російський "Тотальний диктант" - це щорічна міжнародна освітня акція, в рамках якої тисячі людей по всьому світу в один день пишуть під диктовку єдиний текст російською мовою.