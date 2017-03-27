Российский суд заочно арестовал А.Яценюка

"Постановлением суда по Яценюку заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в связи с тем, что он 21 февраля 2017 объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.

Срок содержания под стражей, согласно решению суда, будет исчисляться с момента его задержания на территории РФ или экстрадиции в Россию.

Стоит отметить, что на сайте международного бюро Интерпола нет уведомления об объявлении в розыск Арсения Яценюка.

Как сообщал УНН, Ессентукской городской суд Ставропольского края рассмотрел ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного управления СК РФ Северо-Кавказского округа о избрании меры пресечения экс-премьер-министру Украины Арсению Яценюку в виде содержания под стражей.