Российский суд заочно арестовал А.Яценюка
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Ессентукской городской суд Ставропольского края удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного управления СК РФ Северо-Кавказского округа об избрании меры пресечения экс-премьер-министру Украины Арсению Яценюку в виде содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-служба суда, передает УНН.
"Постановлением суда по Яценюку заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в связи с тем, что он 21 февраля 2017 объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.
Срок содержания под стражей, согласно решению суда, будет исчисляться с момента его задержания на территории РФ или экстрадиции в Россию.
Стоит отметить, что на сайте международного бюро Интерпола нет уведомления об объявлении в розыск Арсения Яценюка.
Как сообщал УНН, Ессентукской городской суд Ставропольского края рассмотрел ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного управления СК РФ Северо-Кавказского округа о избрании меры пресечения экс-премьер-министру Украины Арсению Яценюку в виде содержания под стражей.