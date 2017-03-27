Російський суд заочно арештував А.Яценюка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Єсентукський міський суд Ставропольського краю задовольнив клопотання слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління СК РФ Північно-Кавказького округу про обрання запобіжного заходу екс-прем'єр-міністру України Арсенію Яценюку у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє прес-служба суду, передає УНН.
"Постановою суду щодо Яценюка заочно обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, у зв’язку з тим, що він 21 лютого 2017 року оголошений у міжнародний розшук", - йдеться у повідомленні.
Строк тримання під вартою, згідно рішення суду, обчислюватиметься з моменту його затримання на території РФ або екстрадиції у Росію.
Варто зазначити, що на сайті міжнародного бюро Інтерполу немає повідомлення про оголошення у розшук Арсенія Яценюка.
Як повідомляв УНН, Єсентукський міський суд Ставропольського краю розглянув клопотання слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління СК РФ Північно-Кавказького округу про обрання запобіжного заходу екс-прем'єр-міністру України Арсенію Яценюку у вигляді тримання під вартою.