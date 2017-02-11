Русский шансон запретили в маршрутках в Ровенской области
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 11 февраля. УНН. Музыкальный стиль шансон на русском языке запретили водителям включать в маршрутках Дубенского района Ровенской области. Такое решение вчера на очередной сессии приняли депутаты Дубенского районного совета, сообщает корреспондент УНН.
Инициативу на рассмотрение внесла депутат райсовета Галина Сухолейстер. За это решение проголосовали единогласно. Однако депутаты не предусмотрели механизм, как контролировать запрет и наказывать нарушителей.
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Напомним, как сообщал УНН, Нацсовет оштрафовала "Шансон" на 300 тыс. грн за песню о "российском морфлоте" .