Русский шансон запретили в маршрутках в Ровенской области

Инициативу на рассмотрение внесла депутат райсовета Галина Сухолейстер. За это решение проголосовали единогласно. Однако депутаты не предусмотрели механизм, как контролировать запрет и наказывать нарушителей.

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Напомним, как сообщал УНН, Нацсовет оштрафовала "Шансон" на 300 тыс. грн за песню о "российском морфлоте" .