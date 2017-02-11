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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 41183 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Російський шансон заборонили у маршрутках на Рівненщині

Київ • УНН

 • 12374 перегляди

РІВНЕ-КИЇВ. 11 лютого. УНН. Музичний стиль шансон російською мовою заборонили водіям вмикати у маршрутках Дубенського району на Рівненщині. Таке рішення вчора на черговій сесії ухвалили депутати Дубенської районної ради, повідомляє кореспондент УНН.

Російський шансон заборонили у маршрутках на Рівненщині

Ініціативу на розгляд внесла депутат райради Галина Сухолейстер. За це рішення проголосували одностайно. Однак депутати не передбачили механізм, як контролювати заборону та карати порушників.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нацрада заборонила телеканал "Дождь" у кабельних мережах.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, Нацрада оштрафувала “Шансон” на 300 тис. грн за пісню про “российский морфлот”.

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