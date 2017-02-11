Російський шансон заборонили у маршрутках на Рівненщині

Ініціативу на розгляд внесла депутат райради Галина Сухолейстер. За це рішення проголосували одностайно. Однак депутати не передбачили механізм, як контролювати заборону та карати порушників.

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Нагадаємо, як повідомляв УНН, Нацрада оштрафувала “Шансон” на 300 тис. грн за пісню про “российский морфлот”.