Російський шансон заборонили у маршрутках на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 11 лютого. УНН. Музичний стиль шансон російською мовою заборонили водіям вмикати у маршрутках Дубенського району на Рівненщині. Таке рішення вчора на черговій сесії ухвалили депутати Дубенської районної ради, повідомляє кореспондент УНН.
Ініціативу на розгляд внесла депутат райради Галина Сухолейстер. За це рішення проголосували одностайно. Однак депутати не передбачили механізм, як контролювати заборону та карати порушників.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нацрада заборонила телеканал "Дождь" у кабельних мережах.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, Нацрада оштрафувала “Шансон” на 300 тис. грн за пісню про “российский морфлот”.