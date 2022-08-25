Российский морской экспорт угля фактически остановился из-за санкций ЕС - Bloomberg

Детали

АО «Суэк», крупнейшая в россии компания по добыче угля, не может отгружать топливо с середины августа, по словам людей, знакомых с ситуацией. По словам источников, на рынках страхования и перестрахования доминируют компании из ЕС, Великобритании и Швейцарии, что затрудняет поиск страховок для судовладельцев.

Запрет ЕС на импорт российского угля и других товаров вступил в силу 10 августа после четырехмесячного периода ослабления.

В то время как российские угольщики начали перенаправлять объемы в Азию задолго до вступления в силу запрета, судовладельцы, как правило, перестраховывают свои риски с более крупными поставщиками, которые больше не могут покрывать такой экспорт. По словам источников, компании рассматривают другие варианты, но они будут дорогими и потребуют времени для реализации. По их словам, это приведет к еще большему росту цен.

Поскольку россия перенаправила свой уголь в Азию, включая Индию, экспортеры, такие как Австралия, заменили объемы в Европе. Это привело к росту цен, которые за последний год выросли в 10 раз. В Европе оптовые цены на энергоносители за последние пять лет подскочили более чем в 10 раз по сравнению со средним сезонным показателем.

Добавим

россия входит в тройку крупнейших мировых экспортеров угля, контролируя около 17% мировых поставок. Угольная промышленность составляет всего около 1% российской экономики.