Російський морський експорт вугілля фактично зупинився через санкції ЄС - Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Експорт російського вугілля було фактично зупинено через заборону Європейського союзу на діяльність компаній. Про це інформує Bloomberg, передає УНН.
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АТ «Суек», найбільша в росії компанія з видобутку вугілля, не може відвантажувати паливо із середини серпня, за словами людей, знайомих із ситуацією. За словами джерел, на ринках страхування та перестрахування домінують компанії з ЄС, Великої Британії та Швейцарії, що ускладнює пошук страховків для судновласників.
Заборона ЄС на імпорт російського вугілля та інших товарів набула чинності 10 серпня після чотиримісячного періоду ослаблення.
У той час як російські вугільники почали перенаправляти обсяги в Азію задовго до набуття чинності заборони, судновласники, як правило, перестраховують свої ризики з більшими постачальниками, які більше не можуть покривати такий експорт. За словами джерел, компанії розглядають інші варіанти, але вони будуть дорогими і вимагатимуть часу для реалізації. За їхніми словами, це призведе до ще більшого зростання цін.
Оскільки росія перенаправила своє вугілля до Азії, включаючи Індію, експортери, такі як Австралія, замінили обсяги у Європі. Це призвело до зростання цін, які за останній рік уже зросли у 10 разів. У Європі оптові ціни на енергоносії за останні п'ять років підскочили більш ніж у 10 разів порівняно із середнім сезонним показником.
Додамо
росія входить до трійки найбільших світових експортерів вугілля, контролюючи близько 17% світових постачань. Вугільна промисловість становить лише близько 1% російської економіки.