Российских журналистов в ЦАР убили с целью ограбления - СК России
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Заместитель главы Следственного комитета России Игорь Краснов заявил, что российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева убили в Центральноафриканской Республике в июле 2018 года с целью ограбления. Об этом Краснов заявил в интервью Коммерсанту, сообщает УНН.
"Установлены обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью ограбления жителями ЦАР или соседних стран, систематически занимающихся совершением тяжких преступлений в регионе", - сказал Краснов.
Напомним, в июле 2018 года в Центральноафриканской Республике погибли три человека, которые имели при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля.