Російських журналістів у ЦАР убили з метою пограбування – СК Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Заступник глави Слідчого комітету Росії Ігор Краснов заявив, що російських журналістів Орхана Джемаля, Кирила Радченка і Олександра Расторгуєва вбили в Центральноафриканській Республіці в липні 2018 року з метою пограбування. Про це Краснов заявив в інтерв’ю Комерсанту, повідомляє УНН.
"Встановлені обставини нападу вказують на вчинення вбивства з метою пограбування жителями ЦАР чи сусідніх країн, які систематично займаються вчиненням тяжких злочинів у цьому регіоні", — сказав Краснов.
Нагадаємо, у липні 2018 року у Центральноафриканській Республіці загинули три людини, які мали при собі тільки журналістські документи, видані на ім’я Кирила Радченка, Олександра Расторгуєва та Орхана Джемаля.