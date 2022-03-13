Российские оккупанты обстреливают Северодонецк, Рубежное, Попасную и Лисичанск

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"Уже неделю российская армия цинично расстреливает мирное население наших городов, открывая огонь по домам. Они намеренно целят в тех, от кого не будет сопротивления - женщин и детей, стариков. Вот военный со здравым смыслом будет стрелять по дому для пожилых людей? Из танка! А русские это сделали, целенаправленно. В Кременной. Чем им мешали беззащитные люди в почтенном возрасте? Русские уничтожают всех, не мешкая", - заявил Гайдай.

Детали

Он отметил, что в Северодонецке и Рубежном обстрелы не утихают с вечера, а ночью россияне обстреляли Попасну и Лисичанск.

В Лисичанске поврежден газовод и несколько домов. В Северодонецке пламя охватило четыре дома, в Попасной - пять и один дом разрушен, в городе перебит газовод. Число жертв уточняется.

Напомним

Взрыв во Львове: оккупанты осуществили авиаудар по Международному центре миротворчества и безопасности.