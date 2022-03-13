Російські окупанти обстрілюють Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасну та Лисичанськ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У Сєвєродонецьку та Рубіжному обстріли не вщухають з вечора, вночі росіяни відкрили вогонь в бік Попасної та Лисичанська. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.
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"Вже тиждень російська армія цинічно розстрілює мирне населення наших міст, відкриваючи вогонь по домівках. Вони навмисно цілять у тих, від кого не буде спротиву – жінок та дітей, старих. От який військовий зі здоровим глуздом стрілятиме по будинку для літніх людей? Із танку! А росіяни це зробили, цілеспрямовано. У Кремінній. Чим їм заважали беззахисні люди у поважному віці? Росіяни знищують всіх, не зволікаючи", – заявив Гайдай.
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Він наголосив, що у Сєвєродонецьку та Рубіжному обстріли не вщухають з вечора, а вночі росіяни обстріляли Попасну та Лисичанськ.
У Лисичанську пошкоджено газовід та декілька будинків. У Сєвєродонецьку полум’я охопило чотири будинки, у Попасній – п’ять та один будинок зруйновано, в місті перебито газовід. Кількість жертв уточнюється.
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