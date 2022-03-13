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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Російські окупанти обстрілюють Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасну та Лисичанськ

Російські окупанти обстрілюють Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасну та Лисичанськ

Київ • УНН

 • 103514 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. У Сєвєродонецьку та Рубіжному обстріли не вщухають з вечора, вночі росіяни відкрили вогонь в бік Попасної та Лисичанська. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.

Цитата 

"Вже тиждень російська армія цинічно розстрілює мирне населення наших міст, відкриваючи вогонь по домівках. Вони навмисно цілять у тих, від кого не буде спротиву – жінок та дітей, старих. От який військовий зі здоровим глуздом стрілятиме по будинку для літніх людей? Із танку! А росіяни це зробили, цілеспрямовано. У Кремінній. Чим їм заважали беззахисні люди у поважному віці? Росіяни знищують всіх, не зволікаючи", – заявив Гайдай.

Деталі

Він наголосив, що у Сєвєродонецьку та Рубіжному обстріли не вщухають з вечора, а вночі росіяни обстріляли Попасну та Лисичанськ.

У Лисичанську пошкоджено газовід та декілька будинків. У Сєвєродонецьку полум’я охопило чотири будинки, у Попасній – п’ять та один будинок зруйновано, в місті перебито газовід. Кількість жертв уточнюється.

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