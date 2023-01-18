Российские оккупанты обстреляли Никопольщину
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Российские оккупанты трижды накрыли Никопольский район огнем из тяжелой артиллерии. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
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"Никопольщина снова страдала от вражеских ударов… Россияне трижды накрыли район огнем из тяжелой артиллерии. Более двух десятков вражеских снарядов прилетели в две громады - Марганецкую и Червоногригорьевскую. Люди целы", - отметил Резниченко.
Повреждены дома и линии электропередач. Последствия еще уточняются, добавил он.
Напомним
Российские оккупанты трижды ударили по Никопольскому району из тяжелой артиллерии.