Російські окупанти обстріляли Нікопольщину

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"Нікопольщина знову страждала від ворожих ударів… Росіяни тричі накрили район вогнем з важкої артилерії. Понад два десятки ворожих снарядів прилетіли у дві громади - Марганецьку та Червоногригорівську. Люди цілі", - зазначив Резніченко.

Пошкоджені будинки та лінії електропередач. Наслідки ще уточнюються, додав він.

Нагадаємо

Російські окупанти тричі ударили по Нікопольському району з важкої артилерії.