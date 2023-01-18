Російські окупанти обстріляли Нікопольщину
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Російські окупанти тричі накрили Нікопольський район вогнем з важкої артилерії. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
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"Нікопольщина знову страждала від ворожих ударів… Росіяни тричі накрили район вогнем з важкої артилерії. Понад два десятки ворожих снарядів прилетіли у дві громади - Марганецьку та Червоногригорівську. Люди цілі", - зазначив Резніченко.
Пошкоджені будинки та лінії електропередач. Наслідки ще уточнюються, додав він.
Нагадаємо
Російські окупанти тричі ударили по Нікопольському району з важкої артилерії.