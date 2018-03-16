Российские дипломаты уедут из Великобритании 20 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Российские дипломаты, которых Великобритания высылает из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Генштаба РФ Сергея Скрипаля, покинут страну 20 марта. Об этом сообщил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Они уедут 20 числа. Вместе с членами семей. Речь идет примерно о восьми десятках человек", - сообщил Яковенко.
Напомним, в Кремле пообещали, что ответ на санкции Лондона не заставит долго ждать.