Російські дипломати залишать Британію 20 березня

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Російські дипломати, яких Велика Британія висилає через отруєння колишнього співробітника ГРУ Генштабу РФ Сергія Скрипаля, покинуть країну 20 березня. Про це повідомив посол РФ в Лондоні Олександр Яковенко, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".

"Вони поїдуть 20 числа. Разом з членами сімей. Йдеться приблизно про вісім десятків осіб", - повідомив Яковенко.

Нагадаємо, в Кремлі пообіцяли, що відповідь на санкції Лондона не змусить довго чекати.

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