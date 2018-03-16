Російські дипломати залишать Британію 20 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Російські дипломати, яких Велика Британія висилає через отруєння колишнього співробітника ГРУ Генштабу РФ Сергія Скрипаля, покинуть країну 20 березня. Про це повідомив посол РФ в Лондоні Олександр Яковенко, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".
"Вони поїдуть 20 числа. Разом з членами сімей. Йдеться приблизно про вісім десятків осіб", - повідомив Яковенко.
Нагадаємо, в Кремлі пообіцяли, що відповідь на санкції Лондона не змусить довго чекати.