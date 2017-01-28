Боевики из САУ и минометов обстреляли позиции сил АТО под Мариуполем
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 28 января. УНН. Террористы "ДНР" вели минометный и артиллерийский огонь по позициям сил АТО вблизи Мариуполя. Об этом корреспонденту УНН сообщил пресс-офицер сектора "Мариуполь" Иван Чмиль.
По его словам, 35 раз боевики обстреливали вчера позиции украинских военнослужащих на мариупольском направлении. Большинство обстрелов боевики вели именно из минометов различных калибров и тяжелой артиллерии.
По позициям вблизи Широкино и Водяного огонь боевики вели из 122 миллиметровой САУ. Всего было выпущено 43 снаряда. Также из танка обстреливали вчера позиции морских пехотинцев под Широкино.
За минувшие сутки зафиксировано 15 минометных обстрелов. 11 раз из 120-ти миллиметровых минометов террористы били по передовым позициям вблизи Новотроицкого, Павлополя, Талаковки, Водяного, Лебединского и Широкино. Из 82-х миллиметровых минометов противник 4 раза вел обстрелы позиций под Павлополем, Широкино, Гнутово и Водяным. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали украинских военных на позициях неподалеку Павлополя, Гнутово, Лебединского, Широкино, Талаковки, Водяного, Березового и Новотроицкого. Кроме этого по позициям вблизи Новотроицкого и Гнутово огонь вел снайпер.
С начала суток, по состоянию на 7:00 на мариупольском направлении были зафиксированы 3 обстрела сил АТО. Ночью из 82-х миллиметровых минометов боевики обстреляли позиции возле Красногоровки. В целом по передовым позициям было выпущено 32 мины. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны позиции вблизи Марьинки. Под пулеметный обстрел попали позиции в Широкино.
Украинские военные сегодня огонь не открывали.
Жители Мариуполя в течение суток сообщают в соцсетях о звуках работающей артиллерии противника.