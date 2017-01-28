Бойовики із САУ і мінометів обстріляли позиції сил АТО під Маріуполем
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 28 січня. УНН. Терористи "ДНР" вели мінометний і артилерійський вогонь по позиціях сил АТО поблизу Маріуполя. Про це кореспонденту УНН повідомив прес-офіцер сектору "Маріуполь" Іван Чміль.
За його словами, 35 разів бойовики обстрілювали вчора позиції українських військовослужбовців на Маріупольському напрямку. Більшість обстрілів бойовики вели саме з мінометів різних калібрів і важкої артилерії.
По позиціях поблизу Широкино і Водяного вогонь бойовики вели з 122 міліметрової САУ. Всього було випущено 43 снаряда. Також з танка обстрілювали вчора позиції морських піхотинців під Широкино.
За минулу добу зафіксовано 15 мінометних обстрілів. 11 разів із 120-ти мм мінометів терористи били по передових позиціях поблизу Новотроїцького, Павлопіля, Талаківки, Водяного, Лебединського та Широкино. З 82-х міліметрових мінометів противник 4 рази вів обстріли позицій під Павлопіль, Широкино, Гнутове і Водяним. З гранатометів і стрілецької зброї бойовики обстрілювали українських військових на позиціях неподалік Павлопіля, Гнутового, Лебединського, Широкино, Талаківки, Водяного, Березового і Новотроїцького. Крім цього по позиціях поблизу Новотроїцького та Гнутове вогонь вів і снайпер.
Протягом поточної доби, станом на 7:00 ранку на Маріупольському напрямку було зафіксовано вже 3 обстрілу сил АТО. Вночі з 82-х мм мінометів бойовики обстріляли позиції близько Красногорівки. В цілому по передових позиціях було випущено 32 міни. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї були обстріляні позиції поблизу Мар'їнки. Під кулеметний обстріл потрапили позиції в Широкино.
Українські військові сьогодні вогонь не відкривали.
Жителі ж Маріуполя протягом доби повідомляють у соцмережах про звуки працюючої артилерії противника.