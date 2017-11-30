Российские боевые самолеты будут использовать военные базы Египта

Соглашение между Египтом и РФ, позволит военным самолетам каждой из стран пользоваться воздушными базами другой, будет иметь пятилетний срок и может быть продлено по договоренности, сообщает издание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Эстонии открыли базу НАТО стоимостью 43 млн евро

Отмечается, что для египетской стороны такое соглашение является важным, так как правительство президента Абдель Фаттаха аль-Сиси расширяет военные связи с Россией и уже подписало соглашения о закупке российских реактивных самолетов, вертолетов и другого оружия.