Российские боевые самолеты будут использовать военные базы Египта
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Россия одобрила проект соглашения с Египтом, согласно которому российские военные самолеты будут использовать египетские военные базы. Это позволит Москве увеличить свое военное влияние в Средиземноморье, передает УНН со ссылкой на AP.
Соглашение между Египтом и РФ, позволит военным самолетам каждой из стран пользоваться воздушными базами другой, будет иметь пятилетний срок и может быть продлено по договоренности, сообщает издание.
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Отмечается, что для египетской стороны такое соглашение является важным, так как правительство президента Абдель Фаттаха аль-Сиси расширяет военные связи с Россией и уже подписало соглашения о закупке российских реактивных самолетов, вертолетов и другого оружия.